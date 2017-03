Der Alte Schöner Schein

Der plastische Chirurg Dr. Kunze wird erstochen in seiner Praxis aufgefunden. Voss und sein Team nehmen Kunzes Konkurrent und Ziel seiner Anfeindungen, den angesehenen Prof. Lafleur, ins Visier...

In der heutigen Folge stößt der junge IT-Spezialist Lennard Wandmann – dargestellt von Thimo Meitner – zum Ermittlungsteam der Münchner Mordkommission: schrullig, ordnungsliebend, anstrengend – aber ein Genie auf seinem Gebiet, der den Kommissaren Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Tom Kupfer (Ludwig Blochberger) bei komplexen Recherchen und kombinatorischen Herausforderungen behilflich sein wird.

Inhalt

Schönheitschirurg Hagen Kunze ist ein Mann mit Charakter. Selbst gegenüber Chefitäten spart er nicht mit Kritik. Nach einem Eklat bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Professor Lafleur wird der streitlustige Arzt in seiner Praxis erstochen aufgefunden. Gegenüber Hauptkommissar Voss gibt Lafleur zwar Differenzen zu, mit dem Mord will er aber nichts zu tun haben. Von LKA-Beamtin Andrea Becker erfährt Voss kurz darauf, dass Kunze als Informant für sie tätig war. Es ging um illegale Vorgänge in der Schönheitsindustrie.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss)

Stefanie Stumph (Annabell Lorenz)

Ludwig Blochberger (Tom Kupfer)

Christina Rainer (Franziska Sommerfeld)

Thimo Meitner (Lennard 'Lenny' Wandmann)

Jeanette Hain (Andrea Becker)

Max Herbrechter (Christian Lafleur)

Markus Böker (Hagen Kunze)

REGIE

Matthias Kiefersauer

DREHBUCH

Sven S. Poser

Elke Hauck

KAMERA

Thomas Etzold

MUSIK

Rainer Bartesch