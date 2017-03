Universum History Prinz Eugen und das Osmanische Reich – Mehr als nur Feinde

Die Flucht nach Wien

Mit der HD-Produktion „Prinz Eugen und das Osmanische Reich – Mehr als nur Feinde“ nähert sich „Universum History“ am Freitag, dem 03. März, um 22.45 Uhr in ORF 2 einem österreichischen Mythos an. Regisseur Heinz Leger erzählt dokumentarisch sowie in hochkarätig besetzten Spielszenen – etwa mit „Jedermann“- Darsteller Cornelius Obonya in der Rolle von Ludwig XIV. – parallel die Geschichte von Prinz Eugen und der osmanischen Sultansmutter Gülnûş. Dabei wird nicht nur auf Eugens Heldentaten, sondern auch auf seine oft beschriebene Unnahbarkeit Bezug genommen.

Der Film entführt das TV-Publikum in eine der faszinierendsten und gleichzeitig brutalsten Epochen unserer Geschichte – die Zeit des Barock.



Die Geschichte von Prinz Eugen spiegelt einen unvergleichlichen Aufstieg wider: Im Jahr 1683 kommt der knapp 19-jährige Prinz buchstäblich in Lumpen nach Wien. Verschmäht vom französischen König, ist der junge Edelmann Hals über Kopf aus Frankreich geflohen. Dort hat man den kleinwüchsigen, in seiner Jugend vernachlässigten Prinzen für nichts anderes als den geistlichen Stand vorgesehen. Doch bereits bei der Befreiung Wiens von den Türken beweist der junge Savoyer Mut und wird kurz darauf mit einem Regiment belohnt. Die Türken werden in den Jahren darauf Prinz Eugens „liebster Feind“. In zahlreichen Schlachten in Ungarn und auf dem Balkan zeichnet er sich aus. Als es im Jahr 1697 bei Zenta, im heutigen Serbien, zu einer Entscheidungsschlacht zwischen kaiserlichem und osmanischem Heer kommt, nutzt Prinz Eugen die Gunst

der Stunde für einen Überraschungsangriff – und schlägt den zahlenmäßig übermächtigen Gegner vernichtend.