ZIB

Eurofighter-Untersuchungsausschuss startet im Mai / Deutsch-türkische Spannungen nach dem Auftritt des türkischen Justizministers in Gaggenau / Das Verhältnis zur Türkei war auch beim Besuch von Alexander Van der Bellen bei seinem deutschen Amtskollegen Gauck ein Thema/ Fillon verliert immer mehr Unterstützer - nun geht auch sein Sprecher/ Probleme für US-Präsident Trump in seinem Regierungsteam, neben dem Justizminister ist nun auch der Vizepräsident Pence in Kritik geraten