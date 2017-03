Eco

Das Handy als Bank: neue Ideen setzen Filialen unter Druck

Jeder vierte Österreicher erledigt seine Bankgeschäfte bereits am Mobiltelefon. Junge Unternehmen mischen den Finanzmarkt kräftig auf. Egal ob Handy-Konto oder digitale Bankfiliale - es mangelt ihnen nicht an neuen Ideen, die Großbanken zunehmend unter Druck zu setzen. Das Bankengeschäft ist im Wandel. An vorderster Front stehen zwei Wiener mit ihrer Smartphone-Bank „N 26“. Ihre Zielgruppe ist so jung wie die Gründer: 18 bis 35 Jahre alt.

Bericht: Emanuel Liedl