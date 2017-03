Lena Lorenz Geliehenes Glück (1)

In der heutigen Folge muss sich Lena mit Basti am Hof abschuften, während Eva die Zeit ihres Lebens in Vietnam genießt. In Gastrollen sind heute Austro-Stars Edita Malovcic und Verena Altenberger (derzeit im Stefan-Ruzowitzky-Thriller "Die Hölle" im Kino zu sehen.)

Inhalt Während Eva in Vietnam ihren zweiten Frühling erlebt, ersticken Lena und Basti daheim in Arbeit. Gleichwohl findet Lena noch Zeit, sich um eine junge Frau zu kümmern, die auf der Flucht vor ihren Problemen in Himmelsruh gestrandet ist. Die Hochschwangere hat eine Leihmutterschaft übernommen, spielt nun aber mit dem Gedanken, das Kind zu behalten. Auch für ihre beste Freundin Julia ist Lena da. Julias Sohn Tim will seinen leiblichen Vater kennenlernen, zu dem Julia jeden Kontakt abgebrochen hat.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Patricia Aulitzky (Lena Lorenz)

Eva Mattes (Eva Lorenz)

Fred Stillkrauth (Leopold Lorenz)

Jens Atzorn (Quirin Pankofer)

Marie-Christine Friedrich (Rosa Edlinger)

Edita Malovcic (Beate Mertens)

Gertrud Roll (Getraud Meyer-Arndt)

Raban Bieling (Bastian Pfeiffer)

Florian Panzner (Christian Mertens)

Verena Altenberger (Hanne Striebel)

REGIE

Sophie Allet-Coche

Mit bis zu 698.000 Zuschauern bei ihren Einsätzen in Staffel II zählte Patricia Aulitzky ("Pregau - Kein Weg zurück") als Hebamme Lena Lorenz zu den Lieblingen des österreichischen Fernsehpublikums. Nun stehen acht neue Folgen von Staffel III auf dem Programm von ORF2 jeweils donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.



In der ORF/ZDF-Reihe gibt die Austro-Mimin die gestresste Hebamme Lena Lorenz, die der Hektik ihres Berliner Lebens und ihrem ehrgeizigen Verlobten Alexander entflieht und kurzerhand zu ihrem elterlichen Hof nach Bayern, genauer gesagt nach Himmelsruh, fährt. Dort wird sie nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Ihre Mutter (Bodensee-"Tatort"-Kommissarin Eva Mattes) führt seit dem Tod ihres Mannes den Hof alleine und hat Geldsorgen, Opa Leo (Fred Stillkrauth) grantelt den ganzen Tag vor sich hin. Die Rückkehr ins ländliche Idyll ist aber keineswegs Urlaub, denn Lena muss gleich kräftig mit anpacken. Dazu muss sie sich mit den Eigenheiten der Provinz herumschlagen: Der Handyempfang ist schlecht, die Geschäfte schließen schon um 18 Uhr und es wird in Himmelsruh ganz sicher nie ein Kino geben.

Patricia Aulitzky Für die vielbeschäftigte Mimin aus Salzburg basiert der große Erfolg der Serie darauf, „dass sich das Publikum mit der Figur ‚Lena Lorenz‘ gut identifizieren kann, weil sie in ihrer Vielschichtigkeit eine sehr greifbare Figur ist. Ihre Ecken und Kanten, ihre Flüche, aber auch ihre Empathie und die universellen Probleme, mit denen sie kämpft, machen sie sehr menschlich, authentisch.“ Aulitzky – ihr jüngstes Projekt „Die Beste aller Welten“, von Regisseur Adrian Goiginger inszeniert und vom ORF über das Film/Fernsehabkommen gefördert, feiert auf der Berlinale Premiere – weiter: „Außerdem singt Lena, ich kenne keine andere Reihenfigur, die das darf, auch das macht sie unverwechselbar – und ich liebe es!“