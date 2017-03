Lena Lorenz Heute mit Doppelfolge!

Ohne sich mit Lena abzusprechen, hat Eva einen Flug nach Vietnam gebucht. Sie will David besuchen. Um Basti zu unterstützen, soll Lena verstärkt am Hof aushelfen. Dabei häuft sich die Arbeit jetzt schon. Ihre Klientin, die blinde Annette Bering, überwirft sich mit ihrem Freund, als dieser Annettes Wunsch nach mehr Selbstständigkeit torpediert. Lena sitzt zwischen den Stühlen. In der Liebe kriselt es. Weil Quirin und Lena so wenig gemeinsam haben, befürchtet Lena, dass sie eigentlich gar nicht zusammenpassen.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Patricia Aulitzky (Lena Lorenz)

Eva Mattes (Eva Lorenz)

Fred Stillkrauth (Leopold Lorenz)

Raban Bieling (Bastian Pfeiffer)

Jens Atzorn (Quirin Pankofer)

REGIE

Michael Kreindl

DREHBUCH

Sarah Augstein

Julie Fellmann

KAMERA

Rudi Schröder

MUSIK

Titus Vollmer

Arno Brugger