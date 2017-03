Die Barbara Karlich Show Mysterium Frau: Sind wir wirklich so kompliziert?

Entsprechend diversen Geschlechterklischees ist es für Männer höchst schwierig, wenn nicht unmöglich, weibliches Verhalten zu verstehen. Um dem abzuhelfen erklären die weiblichen Gäste dieser Sendung wie einfach es eigentlich ist, Frauen zu ergründen, sich in sie einzufühlen und sie zu begreifen.

Michael, 50, Musiker aus Niederösterreich,

war vier Jahre lang verheiratet. "Ich habe in meiner Ehe viel falsch gemacht, deshalb ist sie auch gescheitert", erzählt er und ist davon überzeugt, dass er die Frauen mittlerweile durchschaut hat. "Ich hatte Frauen wie Sand am Meer und weiß nach fünfzig Jahren Lebenserfahrung ganz genau, wie sie ticken." Michael ist der Meinung, dass Männer und Frauen auf unterschiedliche Art und Weise kommunizieren. "Frauen sagen nie, was sie meinen, und wundern sich dann, dass sie nicht verstanden werden. Sie können aber auch nichts für ihr Verhalten, denn ihre Eigenheiten sind genetisch veranlagt", glaubt er.