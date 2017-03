Grand Hotel Simoneta spendet Trost

Alicia glaubt zu wissen, wer hinter dem Mord an Celia Velledurs steckt. Nach einer Aussprache mit Doña Teresa, die alle Verantwortung an der Tat abstreitet und angesichts ihrer vielen Opfer für die Familie bedingungslose Loyalität von ihrer Tochter einfordert, sagt sich Alicia enttäuscht von ihrer Mutter los. Indes treibt Sofia die Sehnsucht erneut zu Padre Grau. Fest entschlossen, Ehe und guten Ruf für ihre große Liebe zu opfern, bietet Sofia dem Kirchenmann an, mit ihm gemeinsam alles hinter sich zu lassen.