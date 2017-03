ZIB 2

Ziemlich beste Feinde

Die Rhetorik zwischen den USA und dem Erzfeind Nummer eins im Nahen Osten bleibt frostig, denn besonders gegenüber dem Iran will US-Präsident Trump eine viel härtere Linie fahren als sein Vorgänger. Iranische Bürger dürften auch vom neuen Dekret zum Einreisestopp betroffen sein, das Trump in Kürze veröffentlichen will. Neue Sanktionen und Drohungen aus Washington stärken die radikalen Kräfte im Iran und nähren die Angst vor einer neuen Eskalation in den ohnehin schwer gestörten Beziehungen.