Land und Leute

Gesunde Snacks - Trockenobst im Trend

Im Vorfeld der "Ab Hof-Messe" am ersten März-Wochenende in Wieselburg wurden bäuerliche Produkte in verschiedenen Kategorien verkostet, bewertet und prämiert - von Brot über Speck und Öl bis zu Honig und Schnaps.

Zum ersten Mal wird heuer auch Trockenobst ausgezeichnet - es liegt bei Produzenten und Konsumenten gleichermaßen im Trend. Ein Beispiel auf Verarbeiter-Seite ist der Biobetrieb von Familie Maierhofer in Karlstetten in Niederösterreich: Dort werden mit Apfel- und Gemüsechips ausgezeichnete gesunde Snacks hergestellt.

