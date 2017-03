heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Die Polizei, Dein Freund und Helfer. Diesen Spruch hört man in den letzten Jahren immer weniger. Es scheint, als hätte die Bevölkerung das Vertrauen in die Polizei verloren. Mit der "Grätzl-Polizei" soll das Vertrauen wieder hergestellt werden und mehr Ansprechpersonen für besorgte Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden. Ab heute nehmen solche Vertrauenspersonen in Wien ihre Arbeit auf. Markus Waibel stellt sich heute die Frage, wie kann ich diese Personen kontaktieren, und welche Vauraussetzungen brauchen Personen, um "Grätzl-Polizist" zu werden.

Marvin gibt Antwort

Wir bekommen immer wieder interessante Fragen von unseren Zuseherinnen und Zusehern. Marvin Wolf nimmt sich gerne dieser Fragen an - auch wenn sie manchmal noch so unbedeutend sein mögen.



