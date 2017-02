Scheidung für Fortgeschrittene

ZUR STORY

Iris (Mariele Millowitsch) und Jörg Wiedemann (Walter Sittler) sind seit 25 Jahren verheiratet. Gemeinsam haben sie in ihrem Leben schon viel gestemmt: ein schönes Haus mit Garten, zwei talentierte Kinder – und eine Affäre. Einzig ihrer Kinder zuliebe hält Iris noch die Ehe aufrecht. Nachdem aber Jörg an Iris' Geburtstag einen Liebesurlaub mit seiner attraktiven Kollegin Andy (Sonsee Neu) dreist als Geschäftsreise verkauft, hat Iris schließlich die Nase voll. Doch kurz bevor sie den Scheidungsantrag einwerfen will, erfährt sie auf der Testamentseröffnung von Jörgs Tante Helga, dass sie ihnen nicht nur Tischdecken, sondern auch 1,3 Millionen Euro vererbt hat. Allerdings unter einer entscheidenden Bedingung: Sie müssen verheiratet bleiben. Sollte einer von ihnen die Scheidung einreichen, geht das gesamte Erbe an den Partner. Gemeinsam mit iher Freundin Sena (Sascha Soydan) heckt Iris nun einen gefinkelten Plan aus, um an das Millionenerbe zu kommen.