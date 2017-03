Zeit im Bild

Bei diversen politischen Aschermittwochs-Treffen treten österreichische Politiker als Gastredner auf - dazu eine Analyse im Studio mit Wolfgang Geier / Aus der SPÖ gibt es Kritik am gestern von der Regierung beschlossenen Fremdenrechtspaket / Die Arbeitslosigkeit ist gegenüber dem Vorjahr fast gleich geblieben, 475.800 suchen einen Job / Donald Trump hält eine versöhnliche Rede vor dem Kongress / Der konservative Präsidentschaftskandidat Francois Fillon will weitermachen, obwohl er von den Richtern als Beschuldigter einvernommen wird / Ein letztes Mal tritt Hugh Jackman als Logan - The Wolverine in der Comic-Verfilmung auf / Genforscher wie die Österreicherin Emmanuelle Charpentier, hoffen auf den großen Wurf für die Heilung von Erbkrankheiten