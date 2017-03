ZIB 2

Von Donald Trump war man bisher eher harte Worte gewöhnt. Sein erster Auftritt vor den beiden Kammern im US-Kongress ist allerdings versöhnlicher ausgefallen, als sich das so manche gedacht haben. Trump war sanft im Ton und weniger angriffig. Alle Fragen sind allerdings nicht beantwortet worden, etwa woher das Geld für eine Steuersenkung und gleichzeitige Investitionen kommen soll. Live zu Gast in der ZiB2 ist Sylke Tempel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

EU-Kommissionspräsident Juncker hat heute im Europa-Parlament skizziert, wie er die Zukunft der EU nach dem Brexit sieht. Juncker will, dass neue Regeln für die Arbeitsteilung zwischen den Mitgliedsstaaten und den EU-Gremien definiert werden. Die Union solle sich stärker darauf konzentrieren, "handfeste Ergebnisse" zu liefern, anstatt Absichten anzukündigen, forderte Juncker.

Wenn heimische Politiker im deutschem Wahlkampf mitmischen

Gleich mehrere Spitzenpolitiker aus Österreich haben sich heute beim politischen Aschermittwoch in Bayern in den mittlerweile angelaufenen deutschen Bundestagswahlkampf eingebracht. Bundeskanzler Christian Kern sagte Deutschland in seiner Rede, vor tausenden SPD-Anhängern, einen Regierungswechsel voraus. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache heizte als Ehrengast und Redner bei der AfD ordentlich ein. Und Innenminister Wolfgang Sobotka hat Deutschland die Einführung der Obergrenze für Flüchtlinge empfohlen.