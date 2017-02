Harrys liabste Hütt'n Schladming, Steiermark

Harry Prünster reist diesmal ins steirische Ennstal - in den traditionsreichen Skiort Schladming. Seine erste Station ist die Wieslechalm auf der Planai - auf 1300 Meter Seehöhe. Willi und Ilse Schwarzkogler haben sich erst vor zwei Jahren entschlossen die Hütte zu bauen: einerseits weil es in dieser Gegend keine Verpflegung für die Skisportler gab, andererseits mit der Idee die Produkte ihrer beiden Bauernhöfe zu verwerten. Ganz besonders stolz sind die Wirtsleute darauf, dass ihr Magermilchkäse mit Edelschimmel sogar schon eine Auszeichnung erhalten hat.

Auf der Quellbodenhütte ist die Großfamilie Schütter im Einsatz, die Eltern Erhard und Renate, sowie die Töchter Margit und Irene. Sie erzählen Harry wer welche Aufgaben im Familienbetrieb hat, und außerdem erfährt Harry was der Unterschied zwischen Woazene und Roggene Krapfen ist.

Mit Hans Perner geht Harry zum Abschluss des Tages nochmals auf die Piste um anschließend in dessen Hütte, der Tauernalm, den Tag ausklingen zu lassen. Die Tauernalm wurde 1988 erbaut, sie liegt am Ende der Naturrodelbahn Hochwurzen, die für Nachtschwärmer bis 23 Uhr beleuchtet ist. Für die Gäste gibt es traditionelle steirische Kost, besonders beliebt sind die unterschiedlichen Burger.