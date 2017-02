Der größte Narrenumzug Österreichs geht am Faschingdienstag in der Grazer Innenstadt über die Bühne. Der ORF Steiermark überträgt die Grazer Faschingsparade unter dem Titel "Das Steirerland im Narreng'wand. Graz schön komisch" live vom Hauptplatz in Graz. Einzigartig dekorierte Wagen, bunte Masken, kreative Kostüme und viele, viele Närrinnen und Narren prägen beim Grazer Faschingsumzug der Kleinen Zeitung wieder das Straßenbild der Innenstadt. Die Moderatoren sind: Sigrid Maurer, Erich Fuchs und Oliver Zeisberger. Regie führt: Helmut Gürtl

Kamera Erhard Seidl

Klaus Ibitz

Gerd Zengerer