heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Fastenzeit

Als Fastenzeit wird in der Westkirche der 40-tägige Zeitraum des Fastens und Betens zur Vorbereitung auf das Hochfest Ostern bezeichnet. Aber auch viele Menschen, die keine Beziehung zur Religion haben, fasten in dieser Zeit. Für sie steht der gesundheitliche Aspekt der Enthaltsamkeit im Vordergrund. Doch ist Fasten wirklich so gesund, wie vielerorts propagiert wird?

Judith Langasch geht den medizinischen und psychologischen Fragen nach, warum Menschen fasten.