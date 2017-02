heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Der 29. Februar oder der letzte Tag im Februar, steht im Zeichen der seltenen Krankheiten. Geschätzte 400.000 Österreicher sind davon betroffen. Meist haben sie einen langen Leidensweg hinter sich, denn es gibt nur wenige Zentren, die sich auf darauf spezialisiert haben. So dauert die richtige Diagnose oft jahrelang, begleitet von Schmerzen und Ratlosigkeit. Von Pro Rare Austria, der Allianz für seltene Krankheiten, ist heute Dr. Rainer Riedl bei uns zu Gast.

Es kommt, gerade bei Wildtieren, immer wieder zu ungewöhnlichen Freundschaften. Beim Salzburger Auerbauern aus Scheffau im Tennengebirge ist so eine seltene Wildtier-Nutztier und Menschbeziehung wahr geworden.

Kochen: Zander mit Safranrisotto

Morgen, am Aschermittwoc,h gibt es ja traditionell Heringsschmaus. Aber wenn es einmal nicht saurer Hering, aber doch Fisch sein soll, dann hat Robert Geidel, vom Landgasthof "Zur Linde" in Laaben in Niederösterreich eine Rezeptidee mitgebracht.