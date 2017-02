Die Barbara Karlich Show Karlichs Faschingskabarett 2017

Zum Höhepunkt des närrischen Treibens bietet die Barbara Karlich Show am heurigen Faschingsdienstag einen Mix aus Musik, Kabarett und Satire. Zu Barbaras höchst unterhaltsamen Gästen zählen neben Peter Lodynski, Klaus Rott und Gerhard Ernst mit Norbert Schneider und Gerald Pichowetz auch ein zukünftiger und ein ehemaliger Dancing Star.

Peter Lodynski, Kabarettist und Schauspieler aus Wien,

wird heute einige Gustostückerl aus seinem Buch "Lodynski's Flohmarkt: Komische Geschichten" darbieten. Der Altmeister der Satire erinnert sich im Talk auch an seine Anfänge als Zauberkünstler. "Ich war schon als Kind ganz fasziniert von der Zauberei und habe damals auch für Aufsehen gesorgt, als ich probierte meine Mutter zu zersägen." Mit seinen Geschichten wird uns Peter Lodynski in die Sprache am Fußballplatz einführen und die Kommunikation mancher Hundebesitzer aufs Korn nehmen. Da bleibt kein Auge trocken!