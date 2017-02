Sturm der Liebe Teil 2639

Unverhofft bietet sich Nils und Natascha eine ideale Gelegenheit, ihre heimliche Affäre fortzusetzen. In Werners Auftrag sollen sie in der Romantikhütte gemeinsam auf einen Handwerker warten. Alfons nimmt sich Gerti zur Brust, als diese ihrer Tochter einen Floh ins Ohr setzt, der sich so leicht nicht wieder ausbügeln lässt. Indes versucht Adrian herauszufinden, welche Rolle Desirée bei einer hinterhältigen Intrige ihres Bruders gegen Oskar gespielt hat. Ohne Umschweife stellt er seine Frau zur Rede.