Grand Hotel Schach

Andrés' Familie wird zum Gespött der Stadt, nachdem er sich öffentlich zum Mord an seiner Frau bekannt hat. Kommissar Ayala will jedoch erst den Wahrheitsgehalt von Andrés' Behauptung prüfen, ehe er den Fall abschließt. So gibt es immer noch keine Spur von Beléns Leiche. Während Maite, Alicia und Julio ein weiteres Puzzleteil bei ihrer Suche nach Diegos geheimgehaltener Vergangenheit entschlüsseln, beobachtet ein Unbekannter, wie Diego im Wald ein Grab für seine ermordete Mutter aushebt.