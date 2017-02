ZIB 2

Neuer U-Ausschuss zum Eurofighter-Kauf

Jetzt ist es so gut wie fix. Ein Untersuchungs-Ausschuss im Parlament soll neuerlich den Kauf der Eurofighter untersuchen. Nach einigem hin und her hat die FPÖ jetzt grünes Licht für Verhandlungen über den Antrag auf einen zweiten Eurofighter-U-Ausschuss gegeben. Vor allem der Grüne Peter Pilz hat ja für einen neuen Eurofighter-Ausschuss Druck gemacht, nachdem Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil vor zwei Wochen mit einer Anzeige gegen Airbus überrascht hat.

Dazu ist Peter Pilz live in der ZiB2.