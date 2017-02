Die Barbara Karlich Show Wie werde ich ihn los?

Uschi, Finanzberaterin aus Passau,

ist äußerst erfinderisch, wenn es darum geht, ihre Verehrer loszuwerden. Wird ihr ein Mann zu aufdringlich, hat sie einige Tricks auf Lager um die unliebsamen Bewunderer abzuwehren. "Wenn ich ihnen von meiner angeblichen Schwangerschaft erzähle, ergreifen die meisten Männer die Flucht. Spätestens wenn ich nach dem Ultraschallbild greife, sind dann alle weg." Auch die Methode Nervensäge bewährt sich, um die ungeliebten Liebhaber loszuwerden. "Am besten man ruft so oft wie möglich an. Besonders wirksam sind die nächtlichen Anrufe," meint Uschi. Ihre Jugendliebe ist Uschi allerdings zu schnell losgeworden, was sie heute bereut.