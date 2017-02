Bürgeranwalt

Ein Jahr und länger muss man in Kärnten, aber auch in anderen Bundesländern auf einen Voruntersuchungstermin für eine Katarakt, also eine Star-Operation, warten. Eine Pensionistin aus Kärnten hat sich deshalb an Volksanwalt Kräuter gewandt, sie befürchtet, dass sie während dieser langen Wartezeit gänzlich erblinden könnte.

VERSEHRTENRENTE VERWEIGERT Nachgefragt

Vor über zwanzig Jahren war Frau M. auf dem Weg zur Arbeit, als ein entgegenkommender Autofahrer frontal in ihren Wagen krachte.



Frau M. leidet bis heute an den Folgen dieses Unfalls, an dem sie keine Schuld hatte. Trotzdem hat die AUVA, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, ihr immer wieder bescheinigt, dass sie keinerlei Anspruch auf eine Versehrtenrente hat - obwohl sich im Laufe der Jahre herausgestellt hatte, dass ihr die Rente damals zu Unrecht versagt wurde. Was hat sich in diesem Fall mittlerweile getan?