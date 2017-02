ZIB

Weiter hitzige Diskussionen um Eurofighter-Beschaffung / Deutscher Außenminister Sigmar Gabriel zu Besuch in Wien /

Donald Trump will das Verteidigungsbudget erhöhen / In Rumänien halten die Proteste gegen die Regierung weiter an / Tote bei schweren Überschwemmungen in Chile / Unterrichtsministerium will Jugendliche mit gezielter Information vor Cybermobbing schützen / Sozialminister Stöger will Reform der Sozialversicherungen / Zwischenfall mit Verletzten bei Karneval in Rio / Peinlicher Zwischenfall bei den Oscars