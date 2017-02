Zeit im Bild

Neue Details zur Eurofighter-Beschaffung / Antrittsbesuch des neuen deutschen Außenministers Gabriel in Wien / US-Präsident Trump will das Militärbudget erhöhen / Die Proteste in Rumänien gehen weiter / Die Unterrichtsministerin startet eine Initiative gegen Hasspostings und Cyber-Mobbing an Schulen / Lebenslang für zwei Raser nach tödlichem Autorennen in Deutschland - In Österreich gab es ein solches Urteil noch nicht / Panne bei der Oscar Verleihung - Als bester Film wurde zuerst der falsche genannt. Moonlight gewinnt schließlich diese Kategorie - Dazu eine Liveschaltung nach Hollywood