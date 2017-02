ZIB 2

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist für eine EU-Armee samt Atomwaffen, um Europa unabhängig von einer US-dominierten NATO zu machen. In der ZIB 2 ist Politikberater Thomas Hofer.

Warum man als Auto-Raser ein Mörder sein kann

Nach einem illegalen Rennen in Berlin wurden zwei Männer zu lebenslanger Haft verurteilt. Die ZIB 2 sieht sich Szene und Rechtslage in Österreich an.