matinee Zur OSCAR-Verleihung am 26.2.17:

Sie beeinflussen das Bild, reflektieren das Licht, erzeugen Atmosphäre, beschreiben die Lebensumstände und den Charakter der Darsteller und lassen auf den ersten Blick die Zeit und das Milieu erkennen, in dem der Film angesiedelt ist. Requisiten!

Die matinee taucht ein in eine Welt voller Raritäten und Gebrauchsgegenstände der österreichischen Zeit- und Alltagsgeschichte. In beeindruckenden Bildern wird erfahrbar, was den Beruf des Requisiteurs ausmacht - Zugänge, die sonst meist verborgen bleiben.



Regie: Sandra Krieger