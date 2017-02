Seitenblicke Weekend *Seitenblicke Weekend - Hollywood, Wiener Opernball, Christina Stürmer und Karneval in Venedig

Seitenblicke Weekend

Bevor in wenigen Stunden in Hollywood die mit Spannung erwartete OSCAR-Verleihung beginnt und wir gemeinsam mit Peter Simonischek hoffen dürfen, berichten die Seitenblicke aus L.A. von den Tagen vor dem großen Abend. Außerdem werfen wir einen Blick auf den vorläufigen Höhepunkt der heimischen Faschingssaison, den Wiener Opernball und waren für Sie beim Karneval in Venedig dabei, der sich auch heuer traditionell kreativ, farbenfroh und besonders opulent zeigt...