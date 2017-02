Heimat Fremde Heimat Heimat Fremde Heimat

Sie zählen zur größten Minderheit Europas. Sie sind aber gleichzeitig die am stärksten von Armut und Arbeitslosigkeit betroffene Gruppe. Seit 2005 bietet „Thara“, die Beratungsstelle der Volkshilfe, in Wien lebenden Romnja und Roma, Sintize und Sinti Unterstützung, damit sie sich besser in den österreichischen Arbeitsmarkt integrieren können. Ajda Sticker über das Angebot der Einrichtung.