ZIB

Die Unterrichtsministerin will mehr Geld für Problemschulen / Nach der Amokfahrt von Heidelberg geht die Polizei von keinem terroristischen Hintergrund aus / Auch in New Orleans fährt ein Betrunkener in eine Menschengruppe / Der Flughafen in Malaysia ist nach der Durchsuchung auf Nervengas wieder freigegeben / Neuer Roman von Dacia Mariani „Das Mädchen und der Träumer“ / Preise für den Film „Toni Erdmann“