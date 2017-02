Österreich-Bild aus dem Landesstudio Oberösterreich Vom Aussterben bedroht - Der Beruf des Landarztes

Den Arztkoffer immer Griffbereit, rund um die Uhr erreichbar, bei jeder Witterung unterwegs zu Notfällen: Der Beruf des Landarztes, wie ihn Walter Titze in Unterach am Attersee ausübt, hat auch in Zeiten von Internet und Smartphone nichts von seinen Extremen eingebüßt. Romantische Vorstellungen verbinden aber immer weniger Mediziner damit. Während schon von einem aussterbenden Beruf gesprochen wird und viele "Landbader" alten Schlages demnächst in Pension gehen werden, zeigen nachfolgende Generationen, wie sich diese Arbeit mit Familie und Privatleben kombinieren lässt. Die Landärzte der Zukunft scharren an der neuen Medizinischen Fakultät der Linzer Johannes Kepler Universität schon in den Startlöchern. Und der für seine Feldforschungen über Huren, Wilderer und Vagabunden bekannte Professor Roland Girtler, selbst Kind eines Landarzt-Ehepaares, begibt sich in diesem "Österreich-Bild" aus dem ORF Landesstudio Oberösterreich auf die Spuren der "alten Landärzte".