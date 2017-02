Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Kommt fast zehn Jahre nach dem ersten nun ein zweiter parlamentarischer Untersuchungsausschuss zum Eurofighter? Der umstrittenste und teuerste Beschaffungsvorgang der Republik, beschäftigt jedenfalls wieder Innenpolitik und Justiz, nachdem Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Strafanzeige gegen die Firmen Eurofighter und Airbus eingebracht hat. Der Vorwurf: vorsätzliche, betrügerische und arglistige Täuschung der Republik. Kommenden Dienstag wird Doskozil den Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrats – also auch den Vertretern der Opposition – in vertraulicher Sitzung Einsicht in den 2007 geschlossenen Vergleich mit dem Konzern gewähren. Danach dürfte die Entscheidung betreffend U-Ausschuss fallen. Es bräuchte dazu nur einen gemeinsamen Beschluss von FPÖ und Grünen. Während die Grünen vehement darauf drängen, ist die FPÖ noch unentschlossen, berichtet Maximilian Biegler. Gast im Studio ist die Bundessprecherin der Grünen Eva Glawischnig

OSZE

Die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wird derzeit von einer österreichischen Doppelspitze geleitet. Außenminister Kurz hat heuer den Vorsitz inne und die SPÖ-Abgeordnete Christine Muttonen ist Präsidentin der parlamentarischen Versammlung der OSZE, die diese Woche in Wien getagt hat. Die Organisation versteht sich als permanentes Gesprächsforum zwischen Ost und West. Mitglieder sind die europäischen Staaten, die USA und Kanada, sowie alle Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Die OSZE überwacht das ordnungsgemäße Abhalten von Wahlen in den Mitgliedsstaaten und stellt auch Beobachter in Krisengebieten. Ihre schwierigste Aufgabe aktuell: die Überwachung des äußerst brüchigen Waffenstillstandes in der Ostukraine. Claus Bruckmann berichtet.