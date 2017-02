Die Bergretter Die Hoffnung stirbt zuletzt (1)

Sarahs Bruder Joss geht gerne aufs Ganze. Nach einem halsbrecherischen Stunt in der Dachstein-Region kann ihn Andreas' Team mit Müh und Not aus einem Steilhang bergen. Dazu sind die Bergretter aber gezwungen, sich selbst in größte Gefahr zu bringen. Der Einsatz schwächt das Vertrauen in Andreas' Führungskraft. Die Kollegen werfen ihm vor, für den Bruder seiner Verlobten zu viel aufs Spiel gesetzt zu haben. Unbeeindruckt von dem Rummel um seine Person riskiert Joss jedoch weiter Kopf und Kragen.



