Der Bulle von Tölz - Klassentreffen

In der Folge 'Klassentreffen' der Kultserie "Der Bulle von Tölz" ist Bennos Frau Mama ganz in ihrem Element: Zum fünfzigjährigen Klassentreffen hat Resi ihre ehemaligen Schulkameradinnen nach Bad Tölz eingeladen und organisiert eine feudale Feier im Pfarrsaal des St. Katharinenheims für Senioren. Großzügig hat Resi ihre Pensionszimmer für ihre Freundinnen zur Verfügung gestellt und auch Bennos Zimmer konfisziert. Wütend zieht der Vertriebene in eine Gefängniszelle auf dem Revier.

Die gute Stimmung der reifen Damenrunde ist schlagartig dahin, als die Letzte im Bunde auftaucht: Margarethe Oberklammer, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, kalt, hart und mit bitterbösem Dünkel behaftet. Als sie am nächsten Morgen tot in ihrer Badewanne aufgefunden wird, zählen Mama Resi und ihre Freundinnen zu den Verdächtigen und werden von Benno kurzerhand zum Verhör aufs Revier mitgenommen...

Exzellente Darstelleriege

In Gastrollen sind diesmal die österreichischen Publikumslieblinge Hilde Sochor ("Der Bockerer", "Kaisermühlen Blues", "Kubanisch Rauchen") und Brigitte Antonius zu sehen. Die wunderbare Maria Sebaldt spielt die arrogante Kommilitonin Margarethe Oberklammer, die von allen gehasst und von einem vorzeitigen Ende ereilt wird. In mehr als 50 Spielfilmen und zahlreichen Fernseh-Hauptrollen, vor allem in der Serie "Die Wicherts von nebenan" als Familienmutter Wichert, hat sich Maria Sebaldt mit Herz und Humor in die Herzen der Zuschauer gespielt.