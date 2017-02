ZIB

Staatsanwalt ermittelt gegen Fillon / Trump kämpft weiter gegen kritische Journalisten und sperrt sie von Pressekonferenzen aus / Attacke auf OSZE-Beobachter in der Ostukraine / Tote bei Hotelbrand in Nanchang / Geberkonferenz in Norwegen um den Hunger in Afrika zu bekämpfen / Sexuelle Aufklärung wird für Asylwerber zum Pflichtkurs / Lawrence Alma-Tadema Ausstellung im Belvedere / Karneval in Rio nähert sich dem Höhepunkt