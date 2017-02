Zeit im Bild

Die Kampagne für die türkische Verfassungsreform beginnt / Mexiko wehrt sich gegen die Pläne der USA eine Mauer zu bauen – dazu eine Schaltung nach Washington / In der Ostukraine sind OSZE Beobachter beschossen worden / Geberkonferenz in Norwegen für die Hungerhilfe in Afrika / Vor Sizilien wurden Flüchtlinge gerettet / Für die Integration von Asylwerbern soll es auch verpflichtende sexuelle Aufklärung geben / Neuer Anlauf für eine Bundesstaats-Reform / Das Musical „Wie man Karriere macht ohne sich anzustrengen“ hat Premiere in der Wiener Volksoper / Fehlstart für den Karneval Höhepunkt in Rio