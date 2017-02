Anl. d. 175. Geb. v. Karl May am 25.2.2017:

Die Apachen befinden sich auf Kriegspfad, da die Eisenbahn durch ihr Land führen soll. Ein Deutscher, genannt 'Old Shatterhand', versucht, den dafür verantwortlichen Banditen Santer von seinem Plan abzubringen. Als der Häuptlingssohn Winnetou gefangen genommen wird, kann ihn Old Shatterhand befreien und sich damit dessen Freundschaft erwerben. Gemeinsam wollen sie Santer zur Strecke bringen.

(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung) ('Winnetou II' am 4. März, ORF2)