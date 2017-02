Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute:

Dörrobst im Trend – im Rahmen der AB HOF Messe in Wieselburg wird heuer erstmals auch Dörrobst prämiert. Gereifter Wein hat Potential – das zeigt eine Reportage aus der Steiermark. Wir besuchen einen traditionellen Schindel- Hersteller in Kärnten und zeigen was es mit dem Brauch der Wampelerreiter auf sich hat.

Gesunde Snacks – Trockenobst im Trend Im Vorfeld der „Ab Hof-Messe“ am ersten März-Wochenende in Wieselburg wurden bäuerliche Produkte in verschiedenen Kategorien verkostet, bewertet und prämiert – von Brot über Speck und Öl bis zu Honig und Schnaps.



Zum ersten Mal wird heuer auch Trockenobst ausgezeichnet – es liegt bei Produzenten und Konsumenten gleichermaßen im Trend. Ein Beispiel auf Verarbeiter-Seite ist der Biobetrieb von Familie Maierhofer in Karlstetten in Niederösterreich: Dort werden mit Apfel- und Gemüsechips gesunde Snacks hergestellt.



Kontakt:

Messe Wieselburg

Volksfestplatz 3

3250 Wieselburg

Tel.: 07416/ 502



Familie Maierhofer

Obermamau 14

3121 Karlstetten

Tel.: 02742/ 337885

Große Flasche. Steirische Lagenweine wie Chardonnay und Sauvignon Blanc entfalten erst nach mehrjähriger Flaschenreife ihre volle Vielschichtigkeit. Im Weingut Polz in Spielfeld auf der Südsteirischen Weinstraße werden sie in bis zu 18 l fassende Magnumflaschen abgefüllt, um noch besser ihren Geschmack entwickeln zu können.



Kontakt:

Vinofaktur mit dem Genussregal

An der Mur 13

8461 Vogau

Tel.: 03453/406770

Großer Schutz. „Sturzfrei gefällt mir“ - so nennt die Sozialversicherungsanstalt der Bauern eine Schwerpunktaktion: Technische Maßnahmen zur Sturzprävention sind dabei ebenso Thema wie Muskelaufbau und Koordinationsfähigkeit der Landwirte – ein Lokalaugenschein auf einem Bauernhof in der Steiermark.



Kontakt:

Winkelhof der Fam. Schrottner

Ackerstr. 50

8143 Dobl



SVB Regionalbüro Steiermark

Dietrich- Keller Str. 20

8074 Grambach

Großes Handwerk. Erwin Petutschnig aus dem Kärntner Görtschitztal hat sich auf das traditionelle Dachdecken mit Schindeln spezialisiert: Kirchen, Hütten und Häuser – jedes Dach ist ein Unikat, jede Schindel handgefertigt und einzeln am Dachstuhl befestigt.



Kontakt:

Schindeldeckerei Erwin Petutschnig

Unterer Platz 22

9372 Eberstein

Tel.: 04264/ 8121