Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Irrfahrt am Himmel

Eine Ballonfahrt wird zum Alptraum, als Erich Troger in luftigen Höhen eine Herzattacke erleidet. Zwar kann Troger mit dem Ballon gerade noch auf einer Wiese notlanden, stürzt dann aber bewusstlos aus dem Korb. Seine kleine Tochter Kathi schafft es nicht, den Ballon am Boden zu halten und steigt allein und verzweifelt wieder in die Luft. Die Rettung wird zum Kampf gegen die Zeit, denn der Ballon steigt und steigt.



Koproduktion RTL/ORF