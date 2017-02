heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Letzte Woche haben wir Cupcakes, also Kuchen im Häferl, gebacken, heute gibt es Kuchen am Stiel, sogenannte Pop-Cakes. Worauf es dabei ankommt und wie man die macht, das zeigt uns heute die "Törtchenprinzessin" Suna Robatscher aus Graz.

Morgen verrät die Volksoper ein gut gehütetes Geheimnis und zwar "Wie man Karriere macht ohne sich anzustrengen" - so will es zumindest der Titel des preisgekrönten Musicals, das am Samstag Premiere feiert!

Der Opernball im Style-check

Genau so wichtig wie das "wer war dort" war gestern Abend am Opernball auch das "wer trägt was". Wir haben uns mit unserer Imageberaterin Eva Köck-Eripek auf den Ball der Bälle begeben und einmal ganz genau hingeschaut was Frau und Mann so getragen haben.