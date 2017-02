heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Teure Lebensmittel

Zwei Prozent Inflation - ein Wert, der lange nicht mehr da war. Die Preise für Verkehr, Restaurants, Hotels und Mieten sind gestiegen - besonders die steigenden Spritkosten sind an der Inflation massgeblich.

Doch auch Miniwarenkorb, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, stieg um 3,8 Prozent.

Aber im Jahresvergleich gab es auch Konsumgüter, die günstiger geworden sind. Benedict Feichtner sieht sich an, was vermeintlich teurer wurde, und was nun günstiger zu haben ist, als im letzten Vergleichszeitraum.