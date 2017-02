Zum OSCAR 2017: Die Eiserne Lady ("The Iron Lady")

In einer oscargekrönten Darstellung verwandelt sich die heuer zum 20. Mal (!) oscarnominierte Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins") in die 'Eiserne Lady' Margaret Thatcher, die Großbritannien elf Jahre lang mit harter Hand regierte. Der Film zeigt neben ihrem Aufstieg und Fall als erste Premierministerin des Landes vor allem ihre bereits von Demenz gezeichneten letzten Jahre. In 2-Kanal Deutsch-Englisch....

Oscars für Meryl Streep und Bestes Make-Up Grandios verfilmtes Biopic der ersten Regierungschefin Europas. Dritter Oscar für Meryl Streep, die anlässlich der Academy Awards am 26. Februar 2016 für ihre Rolle der Möchte-gern-Sängerin "Florence Foster Jenkins" bereits zum 20. Mal zum Oscar-Rennen antritt.



Regisseurin Phyllida Lloyd ('Mamma Mia') lässt die menschliche Seite der Polit-Ikone bei harten politischen Entscheidungen und dem täglichen Kampf, sich in der konservativen Männerdomäne durchzusetzen, nie außer Acht. Neben Meryl Streep wurde auch das hervorragende Make-Up mit einem Oscar ausgezeichnet. Das Script stammt von der britischen Autorin Abi Morgan, die bereits für die News-Serie "The Hour" einen Emmy gewann. Für "Die Eiserne Lady" wurde sie mit einer BAFTA-Nominierung für Bestes Original-Drehbuch geehrt.

Meryl Streep IST Margaret Thatcher Theaterregisseurin Phyllida Lloyd und Meryl Streep schrieben bereits im Jahre 2008 gemeinsam Filmgeschichte. Lloyds Filmdebüt "Mamma Mia!" wurde mit Meryl Streep in der Hauptrolle zum bislang erfolgreichsten britischen Kino-Exportschlager aller Zeiten. Drei Jahre später haben die beiden sich noch einmal zusammengetan, um gemeinsam das Leben einer ebenso umstrittenen, wie verehrten Polit-Ikone zu verfilmen: Margaret Thatchers (13. 10. 1925 - 8. 4. 2013) rasanten Aufstieg zur ersten Regierungschefin Großbritanniens und ihr tiefer Fall Anfang der Neunziger Jahre.



Unter der sensiblen Regie von Phyllida Lloyd gelingt Meryl Streep ein weiteres erstaunliches, faszinierendes und bewegendes Schauspiel-Wunder. Sie stellt die "Eiserne Lady" über eine Zeitspanne von nicht weniger als vierzig Jahren dar. Und von Anfang an verschwimmen Margaret und Meryl zu einer Einheit. Meryl Streep spielt diese Rolle nicht - sie wird Margaret Thatcher. Eine Leistung, die mit ihrem dritten Oscar und ihrem bereits achten Golden Globe belohnt wurde.

Inhalt 1979 wird Margaret Thatcher zur britischen Premierministerin und somit zur ersten Regierungschefin eines europäischen Staates gewählt. Während ihrer elfjährigen Amtszeit steht sie ob ihres bedingungslos harten Kurses in heftiger Kritik. Seit ihrem Studium in Oxford weiß sich Thatcher im täglichen Kampf in der von konservativen Männern dominierten Welt durchzusetzen. Ehemann Denis, der Vater ihrer Zwillinge, ist ihr als treuer Berater dabei eine wichtige Stütze. Die Macht hat einen hohen Preis: Attentate der IRA, der Krieg um die Falkland-Inseln, Streiks und Wirtschaftskrisen setzen Thatcher nicht nur politisch unter Druck.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

DARSTELLER

Meryl Streep (Margaret Thatcher)

Jim Broadbent (Denis Thatcher)

Alexandra Roach (Margaret Thatcher, jung)

Harry Lloyd (Denis Thatcher, jung)

Olivia Colman (Carol Thatcher)

Iain Glen (Alfred Roberts)

Nicholas Farrell (Airey Neave)

John Sessions (Edward Heath)

Anthony Head (Geoffrey How)

Richard E. Grant (Michael Heseltine)



REGIE

Phyllida Lloyd



DREHBUCH

Abi Morgan



KAMERA

Elliot Davis



MUSIK

Thomas Newman

