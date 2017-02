Die Barbara Karlich Show Ich heirate meine Ex

Waltraud, 62, Hausfrau aus Salzburg,

hat mit 15 Jahren geheiratet und war in den 47 Ehejahren erst ein einziges Mal weg von Zuhause. Sie zieht ihr Heim in Salzburg allen anderen Orten vor. "Mir fiele es nie ein, meinen Mann und mein Zuhause zu verlassen, komme was wolle. Denn wer geduldig ist, wird belohnt", sagt sie und ist sich sicher: "Wir werden miteinander alt, und die Sach' hat sich." Auch wenn eine Trennung für Waltraud nie in Frage kommt, so ist sie doch auch skeptisch, dass ein zweiter Versuch nach einer Scheidung gelingen kann. "Zurück zum Ex kann nur funktionieren, wenn völlig neue Regeln aufgestellt werden."