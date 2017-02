heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Heuer wird die Regierung den Handwerkerbonus noch einmal gewähren. Doch aufgrund derzeitiger Konjunkturdaten geht man aber davon aus, dass Handwerkerleistungen künftig nicht mehr gefördert werden. Dieser Bonus soll die Schwarzarbeit in Österreich verringern, jedoch bezweifeln einige Experten, dass diese Förderungen Schwarzarbeit verhindern können. Benedict Feichtner sieht sich an, wie mit dem Handwerkerbonus verfahren wird.

Bitcoins

Die virtelle Währung Bitcoins ist vielen schon ein Begriff, doch die wenigsten wissen genau, was es damit aufsich hat. In Wien hat nun auch eine Bitcoin-Bank ihre Pforten geöffnet. Viele Touristen aus fernen Ländern haben schon Erfahrungen mit Bitcoins und sind mit deren Zahlung vertraut. Auch immer mehr Restaurants und Bars stellen sich auf ihre Kunden ein und bieten ein bezahlen mit Bitcoin an. Judith Langasch hat sich angesehen, wo in Wien man schon mit dem virtuellen Geld zahlen kann.