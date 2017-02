heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Größte Zirkussammlung der Welt

Roncalli-Zirkusdirektor Bernhard Paul ist an sich schon eine Legende. Was wenige wissen - in Köln trägt der gebürtige Niederösterreicher seit Jahrzehnten unzählige Zirkusschätze zusammen. Aus dieser mittlerweile größten Zirkussammlung der Welt möchte Bernhard Paul in den nächsten Jahren ein Museum machen.