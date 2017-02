Sturm der Liebe Teil 2637

William hat seinen Plan, an der Taekwondo-Weltmeisterschaft teilzunehmen, endgültig begraben. Stattdessen will er sein Sportmanagement-Studium wieder aufnehmen. Wie sich rasch zeigt, ist dies aber leichter gesagt als getan. Auf Claras Vorschlag, sich mit Adrian auszusöhnen, um dessen Hilfe zu erhalten, geht William nicht ein. Charlotte genießt es, Gerti in ihrer Nähe zu wissen. Die beiden Frauen verstehen sich von Tag zu Tag besser. Für Alfons hingegen wird Gertis Anwesenheit mehr und mehr zum Problem.