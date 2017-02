ZIB

Erfolge gegen die Terrormiliz IS in Syrien und im Irak / Die Syriengespräche in Genf wurden wieder aufgenommen / Sicherheitsrat zu Eurofighter – der Verteidigungsminister informiert Opposition / Antrittsbesuch beim Bundespräsidenten Van der Bellen für Norbert Hofer und Heinz-Christian Strache