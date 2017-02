heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Immer wieder werden Pflegeskandale aufgedeckt. Erst letztes Jahr im Oktober, wurden Missstände in der Pflege in Niederösterreich bekannt. Der Niederösterreichische Pflege- und Patientenanwalt, Dr. Gerlad Bachinger, fordert ein besseres Frühwarnsystem und bessere Kontrollen. Die Qualität der Pflege soll damit verbessert werden, wie Kenny Lang berichtet.

Die Arbeiterkammer Wien hat im Vorjahr die Beschwerden über Reiseärger analysiert und festgestellt, dass die Mehrheit der Reisenden Flugverspätungen und –verschiebungen beklagt. So auch drei Zuseherinnen, die uns geschrieben haben. Sie haben bereits letzten August einen 3-Tages-Städteurlaub in Barcelona für die kommenden Osterferien gebucht, doch dann hat Airberlin die Flüge so verschoben, dass gerade noch 2 Tage übrig bleiben. Muss das einfach akzeptiert werden oder kann man sich dagegen wehren? Andrea Ferstel hat eine Konsumentenschützerin der Arbeiterkammer um Antwort gebeten.

Marvin gibt Antwort

Wir bekommen immer wieder interessante Fragen von unseren Zuseherinnen und Zusehern. Marvin Wolf nimmt sich gerne dieser Fragen an - auch wenn sie manchmal noch so unbedeutend sein mögen.



