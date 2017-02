heute leben

Ein Wald am Opernball | Wirtschaftstalk mit Christoph Varga: Eurofighter | Roter Anker | Mag. Sonja Burghard | Der Schirmdoktor | Nina Adlon - Opernballkleid von Juergen Christian Hoerl | Mode: Balldirndl | Tricky Niki Premiere | Stargast: Patricia Aulitzky

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Es ist eine unendliche Geschichte: Der Ankauf der Abfangjäger Eurofighter. In der Vorwoche hat das Verteidigungsministerium den Luftfahrtkonzern Airbus angezeigt - wegen Betrugs und Täuschung rund um den Kauf der Eurofighter. Christoph Varga, Leiter der ZIB-Wirtschaftsredaktion, ist heute bei uns zu Gast.

Durchfall oder Diarrhöe ist weltweit die häufigste Infektionskrankheit. In fast allen Fällen ist Durchfall harmlos, zumindest bei uns, und verschwindet nach einigen Tagen von selbst. Was dagegen hilft, erklärt heute unsere Apothekerin Mag. Sonja Burghard.

Ob's regnet oder die Sonne scheint, es ist in jedem Fall gut, wenn man einen Schirm dabei hat. Und Schirme gibt es in undenklich vielen Varianten. Mitunter wachsen einem die ständigen Wegbegleiter auch ans Herz und werden im Schadensfall nicht weggeworfen sondern repariert.

Nina Adlon - Opernballkleid von Juergen Christian Hoerl

Der Opernball ist ein wichtiger Abend auch für die Modedesigner, denn auf ihre Kleider sind Scheinwerfer und Kameras gerichtet. Es ist ein Renomee am Opernball modisch vertreten zu sein und andererseits suchen sich Prominente namhafte Schneider, um in ihren Roben zu "glänzen" - so auch Opernsängerin Nina Adlon.